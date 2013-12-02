Естонський міністр культури йде у відставку через підозри в цензурі

Міністр культури Естонії Рейн Ланг подав прохання про відставку прем'єр-міністрові країни Андруса Ансипу . Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Будучи членом уряду, неможливо далі працювати, коли кожен твій вчинок таврують, а ідеї вивішуються на ганебний стовп», - так прокоментував чиновник своє рішення. Ансип, в свою чергу, зазначив, що Ланг був «хорошим учасником команди, що пропонував сміливі ідеї і рішуче втілював їх у життя».

Відставки міністра культури домагалися представники 18 творчих спілок Естонії. Приводом для їхнього невдоволення став скандал навколо популярної серед місцевої інтелігенції газети «Sirp». Він вибухнув в середині листопада , коли проходив конкурс на посаду головного редактора видання. У ході цього конкурсу не було вибрано жодного кандидата. У підсумку посаду за підтримки правлячої Партії реформ і особисто міністра культури отримав письменник Каур Кендер. У редакції після цього почалися звільнення співробітників.

Естонські діячі культури вважали призначення нового головреда спробою влади припинити критику з боку інтелігенції і ввести в газеті політичну цензуру. Деякі відомі журналісти вважали за краще покинути видання.

Про намір піти у відставку міністр культури оголосив ще 21 листопада, виступаючи в прямому ефірі вечірньої телевізійної передачі каналу ETV. Вотум недовіри Лангу розглядався в парламенті, але достатньої підтримки депутатів ця пропозиція не отримала.

Рейн Ланг працював в очолюваному Ансипом уряді з 2005 року. У період з 2005-го по 2011 рік він був міністром юстиції, з 6 квітня 2011 обіймав посаду міністра культури. Нового кандидата на цю посаду правління Партії реформ представить 4 грудня.