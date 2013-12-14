В секторі Газа через повінь евакуювали понад три тисячі осіб

Рятувальні служби сектора Газа евакуювали понад три тисячі людей з районів, підтоплених після кількох днів потужних злив.

Як передає РІА Новости з посиланням на представника управління цивільної оборони Мухаммеда аль-Мейдана, півторамільйонний палестинський анклав опинився на шляху потужної бурі, яка в середині нинішнього тижня принесла сніг і зливи в Ізраїль, Єгипет, Сирію і Ліван.

«Нам вдалося евакуювати три тисячі осіб по всьому сектору Газа, в першу чергу з районів по сусідству з водосховищами», - сказав співрозмовник агентства.

У деяких випадках рятувальникам доводилося вивозити людей із затоплених будинків на рибальських човнах. Десять шкіл сектора Газа переобладнані в центри прийому евакуйованих.

Ситуацію в одній з найбільш густонаселених територій планети ускладнюють наслідки єгипетсько-ізраїльської блокади - дефіцит пального і перебої з електрикою.

Аль-Мейдан сказав, що на неділю запланована поставка до сектора Газа додаткової партії солярки і насосів для води.

Глава ісламістського уряду анклаву Ісмаїл Ханія запросив у Ліги арабських держав і Організації ісламської співробітництва екстреної допомоги на боротьбу зі стихією.