У Росії суд скоротив тюремний термін Ходорковському і Лебедєву на 2 місяці

Верховний суд РФ пом'якшив вирок Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву у другій кримінальній справі до 10 років і 10 місяців кожному, передає РІА Новости з посиланням на РАПСІ.

За рішенням колегії з кримінальних справ за обома вироками покарання в одному випадку знижено до 10 років 6 місяців, з урахуванням невідбутого строку за другим вироком всього призначено 10 років і 10 місяців.

Хамовнічеський суд Москви в кінці 2010 року засудив Лебедєва і Ходорковського до 14 років колонії кожного за звинуваченням у розкраданні 200 мільйонів тонн нафти і відмиванні грошей з урахуванням покарання, призначеного Міщанським судом Москви в травні 2005 року у першій справі. Потім вирок був пом'якшений на рік. Президія Мосміськсуду 20 грудня минулого року знизив їм термін ув'язнення з 13 до 11 років.

Верховний суд РФ у вівторок вирішив знизити термін Ходорковському і Лебедєву у другій справі до 10 років і 10 місяців кожному.