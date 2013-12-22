Ходорковський не збирається повертатися в політику чи боротися за активи ЮКОСу

Про це він сказав в інтерв'ю російському журналу The New Times.

«Я написав у своєму папері те, про що раніше не раз говорив публічно: я не збираюся займатися політикою і не збираюся боротися за повернення активів (ЮКОСа)», - сказав Ходорковський і додав, що перед ним не ставилися такі умови.

Він зазначив, що його адвокати повідомили йому, що рішення про помилування може бути ухвалене без визнання вини як умови звільнення.

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«Це була ключова проблема, починаючи з медведєвських часів. Ще Медведєв сказав, що готовий помилувати, але при цьому Путін або хтось від Путіна тут же сказав, що для цього необхідне визнання вини. Для мене написати прохання про помилування було абсолютне не критично. і все це чудово розуміли. У відповідь на один липовий папірець написати інший липовий папірець — ніякого морального дискомфорту я б від цього не відчував. Ми обмінюємося з владою липовими папірцями, і влада це розуміє, і я це розумію. І вони розуміють, що я розумію, і я розумію, що вони розуміють. Загалом, тут повна прозорість у нас», - сказав Ходорковський.

«У цьому липовому папірці була лише одна не липова проблема (маючи на увазі часи Медведєва) — визнання вини. Тому що, як тільки я пишу, що визнаю вину, багато шанованих мною людей потрапляють в дуже важку ситуацію, фактично будь-яка людина, яка раніше працювала в ЮКОСі, стає уразливою. Як у нас малюють «організовану групу», пояснювати не треба. Тому це питання мною не обговорювався. У липовому папірці був би готовий написати що завгодно, хоч про космічні кораблі, які борознять простори Всесвіту. Але визнання провини мало б цілком конкретні наслідки для дуже багатьох людей, яких мені підставляти ніяк не можна. Цього разу мені сказали: не треба писати визнання вини», - додав він.

При цьому Ходорковський повідомив, що написав прохання про помилування 12 листопада.

«Офіційна заява про помилування — це фактично один рядок: прошу звільнити мене від подальшого відбування покарання, оскільки з 10 років 10 місяців я провів у місцях позбавлення волі більш як 10 років. Все, крапка. Крім того, є ще і мій особистий лист Путину, де я і написав про те, про що вам щойно розповідав, - про ситуацію з мамою», - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Путін після щорічної прес-конференції заявив, що Ходорковський написав прохання про помилування, і найближчим часом буде підписаний відповідний указ. Ходорковський мав вийти на свободу за вироком у серпні 2014 року.

20 грудня Путін підписав указ про помилування Ходорковського.

Фрагмент інтерв’ю Ходорковського