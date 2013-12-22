Аль-Каїда перепросила за теракт у єменській лікарні з 52 загиблими

Керівник єменського крила Аль-Каїди заявив, що один з його бойовиків не підкорився наказу не нападати на госпіталь, а також на місце для молитов, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

«Зараз ми усвідомлюємо свою помилку і провину. Ми приносимо вибачення і співчуття сім'ям загиблих. Ми повністю беремо на себе відповідальність за подію в госпіталі», - цитує агентство слова командира Аль-Каїди на Аравійському півострові Кассіма аль-Рімі.

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Теракт стався 5 грудня цього року і забрав життя 52 людей, включаючи сім іноземних громадян з Німеччини, Індії, Філіппін і В'єтнаму. Невідомі, переодягнені у військову форму, підірвали замінований автомобіль біля воріт Міноборони Ємену в районі Баб-ель-Ємен в центрі Сани. Потім на територію комплексу заїхав ще один замінований автомобіль, вибухівка здетонувала біля військового госпіталю. Після вибухів відбувся збройний напад. Єменське крило терористичної організації Аль-Каїда взяло на себе відповідальність за напад.