Дивіться на сайті УНІАН відеозапис прес-конференції Михайла Ходорковського
17:39, 22 грудня 2013Світ
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Нещодавно помилуваний російський бізнесмен Михайло Ходорковський дав першу після звільнення прес-конференцію в Берліні
Протягом майже години серед іншого Ходорковський говорив про свої плани на майбутнє й Олімпіаду в Сочі, політв'язнів у Росії та роль ЗМІ у його звільненні. Згадували й Україну.
Дивіться відеозапис прес-конференції на сайті УНІАН.
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