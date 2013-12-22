Дивіться на сайті УНІАН відеозапис прес-конференції Михайла Ходорковського

Протягом майже години серед іншого Ходорковський говорив про свої плани на майбутнє й Олімпіаду в Сочі, політв'язнів у Росії та роль ЗМІ у його звільненні. Згадували й Україну.

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