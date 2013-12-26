Прем'єр Туреччини замінив 10 міністрів

"У кабінеті міністрів відбулося 10 змін", - заявив глава уряду. Він оголосив про новий склад кабміну після зустрічі з президентом Туреччини Абдуллахом Гюлем, а також главами ряду міністерств, пише РІА Новости.

Місце віце-прем'єра зайняв депутат від правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР) Емруллах Ішлер, міністром транспорту , зв'язку і судноплавства призначений депутат від ПСР Карамана Лютфі Ельван, міністром юстиції - колишній віце-прем'єр Бекір Боздаг, міністром сім'ї та соціальної політики - Айшенур Іслам, міністром у справах ЄС - Мевлют Чавушоглу, міністром науки, промисловості і технології - Фікрят Ишик, міністром довкілля та містобудування - Ідріс Гюллюдже, міністром економіки - Ніхат Зейбекчі, міністром молоді та спорту - Акиф Чагатай Килич, міністром внутрішніх справ - Ефка Ала.

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"Деякі мої колеги подали прохання про відставку у зв'язку з подіями, що відбуваються. Деякі вже покинули свої пости у зв'язку з тим, що стали кандидатами (на попередні вибори). Деяких я сам запропонував президентові", - сказав Тайіп Ердоган. Він побажав новим міністрам успішної роботи і вибачився перед журналістами за пізній новинний привід.

Минулого тижня турецька поліція затримала кілька десятків осіб - чиновників та їхніх родичів - за підозрою в махінаціях з державними тендерами, перевищенні посадових повноважень і хабарництві. Серед них, зокрема, опинилися сини міністрів економіки Зафера Чаглаяна, внутрішніх справ Муаммера Гюлера, а також довкілля та містобудування Ердогана Байрактара.

Відразу після початку скандалу всі три міністри заявили про готовність піти зі своїх посад. У середу всі вони по черзі офіційно заявили про відставку. Згодом турецький прем'єр відсторонив від посади ще сім міністрів.