П`ятьох співробітників організації «Лікарі без кордонів» викрадено в Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням агентство Франс Прес, яке цитує представників MSF.

«MSF підтверджує, що група невідомих минулої ночі вивела п`ятьох членів організації з будівлі MSF, ймовірно, для допиту», - заявила представник «Лікарів без кордонів» Саманта Маурін.

У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, що забрав, за даними ООН, життя понад 100 тисяч людей.

Як повідомляв УНІАН, під час ювілейної 50-ї Мюнхенської конференції з безпеки обговорюватиметься ситуація в двох країнах - Сирії та Україні.

Про це у Берліні заявив організатор форуму, німецький дипломат Вольфганг Ішингер.

За його словами, заявки на участь у конференції надіслали вже 18 глав держав і урядів, 50 міністрів закордонних справ і міністрів оборони, а також 10 керівників різних міжнародних організацій.

За попередньою інформацією, Росію в Мюнхені буде представляти глава МЗС РФ Сергій Лавров. Від Німеччини прибудуть міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер і керівник німецького військового відомства Урсула фон дер Ляйен. Зі США - держсекретар Джон Керрі, помічник Президента США з національної безпеки Сюзан Райс, а також кілька сенаторів.

Як наголосив Ішингер, після розкриття фактів стеження і збору особистих даних громадян з боку Агентства національної безпеки США (АНБ) американці дуже цікавляться мюнхенською конференцією. ”Вони знають, що в результаті прослуховування довірі було завдано величезної шкоди, і що тут ще багато чого потрібно пояснити”, - уточнив Ішингер.

Серед почесних гостей форуму він назвав колишнього канцлера ФРН Гельмута Шмідта, екс-президента Франції Валері Жискар д`Естена, колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера та президента Німеччини Йоахіма Гаука, який виступить з промовою під час відкриття конференції.

Мюнхенська конференція з безпеки була заснована в 1962 році і вперше пройшла в 1963 році.

У 2014 році Мюнхенська конференція проходитиме в столиці Баварії з 31 січня по 2 лютого.