Лідер британських націоналістів збанкрутував - ЗМІ

Політик заявив, що це не вплине на його рішення брати участь у травневих виборах до Європарламенту, передає Російська служба ВВС.

За його словами, банкрутство позбавило його від неспокою за фінанси. Грошових коштів Британської національної партії рішення суду не торкнулося, підкреслив він.

Тепер Гріффін збирається написати брошуру про те, як управляти заборгованостями - посібник буде призначено для виборців з фінансовими проблемами, відзначає політик.