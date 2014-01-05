Стівен Сігал має намір балотуватися у губернатори Аризони
11:45, 05 січня 2014Світ
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Американський актор Стівен Сігал має намір балотуватися у губернатори Аризони.
Найближчим часом Сігал не балотуватиметься / Фото : baskino.com
Про це актор сказав телеканалу KNXV-TV в інтерв`ю, присвяченому його реаліті-шоу «Стівен Сігал на варті закону», де Сігал постає у ролі помічника шерифа одного з міст Луїзіани, повідомляє Lenta.ru.
За словами Сігала, він вже обговорив перспективи участі у виборах з шерифом округу Аризони Марікопа Джо Арпайо (Joe Arpaio), який називає себе «найкрутішим шерифом Америки». Проте найближчим часом Сігал не балотуватиметься: за його словами, у нього зараз є важливіші справи.
У США вже бували випадки, коли актори ставали політиками. Так, Арнольд Шварценеггер обіймав пост губернатора Каліфорнії у 2003-2011 роках, а Президент США Рональд Рейган до того, як піти у політику, був актором і телеведучим.
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