Сирійські ісламісти закликали знищувати інших повстанців

Аудіозвернення з таким закликом угруповання випустило 7 січня, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

У зверненні представник ISIL Абу Мохаммед аль-Аднаном заявляє, що члени угруповання вважають всіх інших сирійських повстанців «законною мішенню» для удару. За його словами, Сирійська Національна коаліція оголосила «Ісламській державі Іраку та Леванту» війну, а тому члени угруповання будуть переслідувати всіх учасників коаліції - за винятком тих, хто публічно оголосить про вихід з неї і приєднається до ISIL.

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Члени ISIL повинні знищити всіх без винятку повстанців, що борються проти них, «убивши злочинну спільноту в самому зародку». Це стане прикладом для тих, хто зважиться піти таким шляхом, сказано у зверненні.

Збройні зіткнення між ISIL та іншими повстанськими угрупованнями відбуваються на півночі і сході Сирії з початку січня. Опозиційні групи, об'єднавшись, змогли витіснити радикальних ісламістів із зайнятих ними регіонів у провінціях Алеппо, Ідліб і Хама. За інформацією правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, жертвами конфлікту всередині опозиції за останні кілька днів стали більше 120 осіб.

Радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту » була заснована членами іракської «Аль-Каїди». Своєю метою організація вважає створення нової ісламської держави на території сучасних Сирії та Іраку. Навесні 2013 року організація приєдналася до громадянської війни в Сирії. Однак більшість опозиційних груп Сирії виступають проти ISIL, звинувачуючи бойовиків угруповання в терорі і тортурах мирного населення на окупованих територіях.

Громадянська війна в Сирії триває вже більше двох років. За час конфлікту в країні загинули більше 120 тисяч осіб, а більше двох мільйонів змушені були тікати за кордон.