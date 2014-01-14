Перед початком конституційного референдуму в столиці Єгипту прогримів вибух

У столиці Єгипту, Каїрі, 14 січня вранці прогримів вибух. Як повідомляє представник МВС АРЄ, жертв і постраждалих немає, передає ИТАР-ТАСС.

Вибух стався незадовго до початку референдуму за проектом нової конституції країни.

На тему: У Єгипті починається референдум щодо проекту Конституції

Голосування стане першим практичним кроком у рамках "дорожньої карти", розробленої військовими після зсуву Мухаммеда Мурсі з поста президента 3 липня 2013. За референдумом повинні послідувати парламентські і президентські вибори.