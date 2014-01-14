Перед початком конституційного референдуму в столиці Єгипту прогримів вибух
09:38, 14 січня 2014Світ
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У єгипетській столиці сьогодні вранці стався вибух, жертв і постраждалих немає
В Каїрі стався вибух / Фото : REUTERS
У столиці Єгипту, Каїрі, 14 січня вранці прогримів вибух. Як повідомляє представник МВС АРЄ, жертв і постраждалих немає, передає ИТАР-ТАСС.
Вибух стався незадовго до початку референдуму за проектом нової конституції країни.
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Голосування стане першим практичним кроком у рамках "дорожньої карти", розробленої військовими після зсуву Мухаммеда Мурсі з поста президента 3 липня 2013. За референдумом повинні послідувати парламентські і президентські вибори.
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