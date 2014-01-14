Конгрес продовжив фінансування уряду США до 18 січня

Палата представників конгресу США схвалила без дебатів продовження фінансування федерального уряду країни до 18 січня. Про це повідомляє РИА «Новости».

Раніше демократи і республіканці в конгресі досягли попередньої угоди про продовження фінансування до 30 вересня у розмірі 1 трильйон доларів. Однак вони були не готові винести угоду на голосування до встановленого раніше крайнього терміну 15 січня. Повторення кризи фінансування в цей раз вважається малоймовірним, оскільки обидві партії в конгресі переконалися, що протистояння сильно шкодить їх рейтингу серед виборців. У 2014 році мають бути чергові вибори в конгрес.

Глава комітету з асигнувань сенату Барбара Мікульські заявила раніше, що проект закону передбачає перегляд запланованого скорочення військових пенсій для інвалідів. Законопроект, за словами сенатора, не блокує реалізацію реформи охорони здоров'я, яка відома під розмовною назвою Obamacare і яка покликана забезпечити десятки мільйонів американців медичною страховкою. У документі заплановано також підвищення витрат на національні та військові програми на 45 мільярдів доларів протягом 2014 фінансового року.

Федеральні органи влади в США було частково закриті 1 жовтня минулого року через те, що конгрес не прийняв бюджет на новий фінансовий рік. Сенат 17 жовтня схвалив компромісний документ, що передбачає тимчасове відновлення фінансування держустанов і підвищення ліміту держборгу. Дія документа закінчується 15 січня. Документ також передбачає розширення ліміту на запозичення до 7 лютого.