ЗМІ: Спецслужби США шпигують за 100 тисячами комп'ютерів по всьому світу за допомогою радіохвиль
АНБ встановило шпигунські програми на 100 тисяч комп'ютерів по всьому світу
Агентство національної безпеки (АНБ) США таємно встановило приблизно на 100 тис. комп'ютерів по всьому світу, спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє отримувати доступ до них, а також спрощує вчинення кібератак. Про це повідомила у вівторок електронна версія американської газети "Нью-Йорк таймс", передає ИТАР-ТАСС.
Згідно з документами, наданими газеті колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом, а також інформації, отриманій виданням від офіційних осіб США та експертів у галузі комп'ютерних програм, АНБ, зокрема, використовувало секретну технологію, яка дозволяє "зламати" навіть ті комп'ютери, які не підключені до інтернету. Даним способом, за відомостями газети, активно користуються в АНБ з 2008 року в рамках програми "Квантум" (Quantum - квант). Він передбачає використання радіохвиль, які випускаються спеціальними мініатюрними пристроями, зокрема, що підключаються до комп'ютера через USB-порт.
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"Технологія, заснована на використанні радіохвиль, допомогла вирішити одну з найбільших проблем, що стояли перед американськими розвідувальними службами, - проникнення в ті комп'ютери, які противники, а також деякі партнери США намагалися зробити невразливими для шпигунства або кібератак", - вказує газета.
"У більшості випадків пристрої, що випускають радіохвилі, повинні бути фізично підключені шпигуном, виробником (комп'ютерного обладнання) або ж користувачем, якій нічого не підозрює", - підкреслює газета. Вона також вказує, що використовувані АНБ програми показали свою ефективність в проникненні в комп'ютерні мережі, використовувані російськими військовими, мексиканською поліцією і наркокартелями, торговими організаціями Євросоюзу, а також різними структурами в КНР, Саудівської Аравії, Індії та Пакистані.
"Новим у даному випадку є те, наскільки потужними і витонченими інструментами для проникнення в комп'ютери і мережі володіє розвідувальне агентство (АНБ) , - вказав експерт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ендрю Льюіс. - Частина даних технологій була доступна вже деякий час, проте поєднання методів проникнення в комп'ютери і мережі з метою установки програм, а також використання для цього радіохвиль, надало Сполученим Штатам небачені раніше можливості".