США не будуть озброювати країни, де порушують права людини

Про це йдеться в новій директиві президента США Барака Обами, пише ИТАР-ТАСС.

Як говориться в тексті директиви, "США не будуть санкціонувати-яку продаж (зброї іншим країнам і територіям), якщо володіють той момент інформацією про те, що такі поставки будуть використані для вчинення геноциду, злочинів проти людяності, серйозних порушень Женевських конвенцій 1949 року".

Крім того, США мають намір "в односторонньому порядку демонструвати стриманість у сфері експорту озброєнь" в тих випадках, коли це продиктовано національними інтересами.

Як в ній уточнюється, йдеться, зокрема, про відмову від поставок тим державам, "поведінка яких викликає серйозну стурбованість", і про випадки, коли передача зброї та військової техніки тій чи іншій конкретній державі породжує "стурбованість щодо підриву міжнародного миру і безпеки, серйозних порушень правозахисного законодавства, тероризму, транснаціональної організованої злочинності або непропорційного застосування".

Корективи в політику були внесені після "дворічного всеосяжного огляду", підкреслив Білий дім. Відповідно до викладених ним даними, востаннє зміни в цю політику вносилися США в 1995 році.