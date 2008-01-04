До Грузії прибули близько 800 міжнародних спостерігачів

11:29, 04 січня 2008
Світ
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Завершився термін для агітації

У Грузії завершився термін для агітації за кандидатів на посаду президента. Як повідомляє радіо Свобода , для моніторингу за президентськими виборами до Грузії вже прибули близько 800 міжнародних спостерігачів.

На посаду глави держави претендують семеро кандидатів. Якщо у першому турі жоден із них не набере понад 50 відсотків голосів, то відбудеться другий тур.

Перші підсумки голосування Центрвиборчком Грузії оголосить у неділю. Остаточні підсумки оприлюднять за чотири дні після виборів.

 

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