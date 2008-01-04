Хілларі Клінтон програла перший тур праймеріз

У США розпочалися попередні вибори.

Як передає Німецька хвиля, темношкірий американський сенатор Барак ОБАМА здобув першу перемогу на шляху до свого офіційного висунення кандидатом на посаду президента США від демократів. У штаті Айова його підтримали 38 відсотків учасників зборів активістів Демократичної партії. Друге місце посів колишній сенатор з Північної Кароліни Джон ЕДВАРДС. Колишня перша леді країни Хілларі КЛІНТОН опинилася лише на третьому місці. У республіканців в Айові лідирує колишній губернатор штату Арканзас Майк ХАКАБІ. Варто пояснити, що виборча кампанія в США починається з попередніх виборів – так званих „праймеріз”. На них партії визначають, кого зробити своїм кандидатом у президенти.

Теоретично в боротьбу могли б включитися кілька кандидатів від однієї партії. Щоб уникнути цього, на попередніх виборах політики ведуть боротьбу за право стати єдиним кандидатом. Це нагадує принцип плей-офф у спорті. Спільного кандидата визначають не партійна верхівка, а рядові партійні активісти. Для цього, починаючи від 1832 року, проводяться загальнонаціональні з`їзди. На них приїздять тисячі делегатів. Голосувати за певного кандидата їх уповноважили попередні вибори.