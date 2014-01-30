На китайському озері утворилися соляні квіти
19:43, 30 січня 2014Світ
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В провінції Шаньсі на півночі Китаю соляне озеро Юньчен, яке називають китайським «Мертвим морем», покрилося кристалічними соляними квітами.
Фото: russian.china.org.cn
У минулий сезон дощів в цьому регіоні опадів було менше, ніж зазвичай, і повітря стало більш сухим. Через це концентрація солі в озері збільшилася. Кілька днів тому температура тут опустилася до мінус 10 градусів, і в результаті на поверхні солоної води утворилися унікальні кристали, повідомляє meteoprog.ua.
На китайському озері утворилися соляні квіти
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