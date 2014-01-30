На китайському озері утворилися соляні квіти

У минулий сезон дощів в цьому регіоні опадів було менше, ніж зазвичай, і повітря стало більш сухим. Через це концентрація солі в озері збільшилася. Кілька днів тому температура тут опустилася до мінус 10 градусів, і в результаті на поверхні солоної води утворилися унікальні кристали, повідомляє meteoprog.ua.