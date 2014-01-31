ЗМІ: Понад 800 поліцейських в Туреччині змістили із займаних посад

В результаті перестановок в структурі управлінь безпекиу Туреччині зміщені зі своїх постів і переведені на інші посади понад 800 поліцейських. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на телеканал "ХаберТюрк".

Ці перестановки відбулися в четвер у чотирьох містах країни. В Управлінні безпеки Анкари під переклад потрапили 500 співробітників поліції, в Ізмірі - 274, в Газіантепі та Стамбулі - ще 55 поліцейських, в тому числі начальники відділів та їх заступники.

З урахуванням останніх змін загальна по Туреччині кількість поліцейських, які змінили посади та місця служби, наблизилося до шести тисяч.

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Таке "перетрушування" силових структур триває вже більше місяця з 17 грудня 2013 року, коли стамбульська поліція несподівано для уряду провела операцію, в ході якої були затримані десятки осіб. Серед них були чиновники, сини трьох міністрів, представники банківських структур.

Половині затриманих були пред'явлені звинувачення у хабарництві та корупції. В результаті прем'єр-міністр Тайіп Ердоган був змушений провести перестановки в кабінеті, замінивши 10 міністрів, і почати великі "чистки" у поліцейських структурах, які тривають й досі.