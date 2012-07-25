Кабмін створив управління інформаційної безпеки, опозиція боїться стеження

На думку народних депутатів від Партії регіонів, воно буде відображати інформатаки на органи влади, в опозиції побоюються, що відомство може зайнятися стеженням за журналістами, пише Комерсант-Україна.

Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки поки не має затверджених ні керівника управління з питань інформаційної безпеки, ні положення про роботу підрозділу.

Слід зазначити, що створення в структурі уряду управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки збіглося із загрозою відновлення хакерських атак на офіційні сайти органів державної влади.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко (Партія регіонів) вважає, що управління буде відбивати інформаційні атаки на Україну. "Наприклад, те, що перед Євро-2012 про Україну писали британські ЗМІ, інакше як чорної пропагандою назвати не можна! Це була інформаційна війна за гроші уболівальників, котрі вибирали між відвідинами Олімпіади в Лондоні і Євро-2012 в Україні та Польщі. Як захищена наша країна від таких інформаційних нападок? Ніяк!" - зазначила Бондаренко.

Глава парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Юрій Стець ("Наша Україна-Народна самооборона") зазначив, що управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки створене в Кабміні вперше. "За логікою, ця структура буде займатися відбиванням інформаційних атак на уряд і органи влади як всередині країни, так і ззовні, але потрібно подивитися на повноваження цього управління! Забезпечення інформаційної безпеки може супроводжуватися стеженням або прослуховуванням розмов журналістів або неугодних владі людей", - заявив Стець.

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