Білорусь почала переговори про спрощення візового режиму з ЄС

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на МЗС Білорусі.

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Олена Купчина на поточному тижні відвідала Брюссель, де провела низку зустрічей з європейськими чиновниками."Центральним елементом візиту заступника міністра закордонних справ Олени Купчиної в Брюссель стало офіційний початок переговорів між Білоруссю та Європейською комісією щодо угод про спрощення візових процедур і про реадмісію", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЗМІ: Кабмін хоче ввести плату за вїзд в Україну для громадян ЄС, США та КанадиНа зустрічі з генеральним директором генерального департаменту внутрішніх справ Єврокомісії Стефано Мансервізі були узгоджені "модальності переговорів, наступний раунд яких відбудеться в березні в Мінську.

Під час зустрічей Купчиної з європейським комісаром з розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле та директором департаменту Росії, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішніх дій Гуннаром Вігандом були обговорені "перспективи білорусько-європейського діалогу та практичної взаємодії між Білоруссю та Європейським союзом", в тому числі участь Білорусі у Східному партнерстві та технічне співробітництво, розповіли в МЗС.

Читайте такожВишеградська четвірка готова прискорити скасування віз для українцівКрім того, відносини Білорусі з Європейським парламентом були предметом розмов Купчиной з віце-президентом Європарламенту Яцеком Протасевичем і керівником делегації ЄП зі зв'язків з Білоруссю Філіпом Кочмареком.