У мережі з'явився новий запис рекордного стрибка з парашутом зі стратосфери

Ролик змонтований на основі зйомок з камер, які були встановлені на спеціальному скафандрі Баумгартнера, повідомляє Lenta.ru.

У ньому демонструється сам стрибок з капсули, піднятої на висоту майже 39 тисяч метрів, політ і приземлення парашутиста.

Читайте такожДублер Бонда погодився стрибнути з літака з будь-ким з депутатів РадиТакож відеозапис супроводжується переговорами Баумгартнера зі спеціалістами, які допомагали здійснити стрибок. На ролику видно, що на початку стрибка Баумгартнера сильно закрутило, однак йому вдалося стабілізувати своє становище.