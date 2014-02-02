У мережі з'явився новий запис рекордного стрибка з парашутом зі стратосфери
03:52, 02 лютого 2014Світ
0 0
На відеосервісі Youtube з'явився новий відеозапис рекордного стрибка парашутиста Фелікса Баумгартнера
З’явився новий запис стрибка
Ролик змонтований на основі зйомок з камер, які були встановлені на спеціальному скафандрі Баумгартнера, повідомляє Lenta.ru.
У ньому демонструється сам стрибок з капсули, піднятої на висоту майже 39 тисяч метрів, політ і приземлення парашутиста.
Читайте такожДублер Бонда погодився стрибнути з літака з будь-ким з депутатів РадиТакож відеозапис супроводжується переговорами Баумгартнера зі спеціалістами, які допомагали здійснити стрибок. На ролику видно, що на початку стрибка Баумгартнера сильно закрутило, однак йому вдалося стабілізувати своє становище.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter