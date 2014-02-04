Франція звільнила під заставу колишнього міністра з Грузії

Нинішня влада Грузії заявляє, що грузинського політика, одного з найближчих союзників попереднього президента країни Міхаїла Саакашвілі, розшукують за підозрами у відмиванні грошей, незаконних оборудках із нерухомим майном у Тбілісі й отриманні хабара на суму у 12 мільйонів доларів за сприяння контрабандному імпортові алкоголю до Грузії, повідомляє Радіо Свобода.

Кезерашвілі, який був міністром оборони Грузії у 2006–2008 роках, а також очолював фінансову поліцію Грузії, арештували у Франції в жовтні минулого року.

У Грузії після перемоги на парламентських виборах у жовтні позаминулого року опозиційної до Саакашвілі коаліції «Грузинська мрія» було порушено низку кримінальних справ стосовно членів партії Саакашвілі «Єдиний національний рух». У партії заявляють про політичні переслідування з боку нової влади, нова влада заперечує це.