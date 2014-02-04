Франція звільнила під заставу колишнього міністра з Грузії
Суд у місті Екс-ан-Прованс на півдні Франції ухвалив сьогодні звільнити під заставу колишнього міністра оборони Грузії Давіта Кезерашвілі на термін до 27 лютого, коли мають ухвалити рішення щодо його екстрадиції до Грузії
Нинішня влада Грузії заявляє, що грузинського політика, одного з найближчих союзників попереднього президента країни Міхаїла Саакашвілі, розшукують за підозрами у відмиванні грошей, незаконних оборудках із нерухомим майном у Тбілісі й отриманні хабара на суму у 12 мільйонів доларів за сприяння контрабандному імпортові алкоголю до Грузії, повідомляє Радіо Свобода.
Кезерашвілі, який був міністром оборони Грузії у 2006–2008 роках, а також очолював фінансову поліцію Грузії, арештували у Франції в жовтні минулого року.
У Грузії після перемоги на парламентських виборах у жовтні позаминулого року опозиційної до Саакашвілі коаліції «Грузинська мрія» було порушено низку кримінальних справ стосовно членів партії Саакашвілі «Єдиний національний рух». У партії заявляють про політичні переслідування з боку нової влади, нова влада заперечує це.