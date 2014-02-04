ЄС назвав своїм пріоритетом у 2014 році підписання асоціації з Грузією

Виступаючи у Брюсселі після переговорів із прем’єр-міністром Грузії Іраклі Ґарібашвілі, він при цьому закликав Тбілісі приділити особливу увагу тому, щоб забезпечувати політичний плюралізм і свободу преси і належно обґрунтовувати доказами кримінальні переслідування, повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, Ван Ромпей висловив занепокоєння з приводу подій у сепаратистських регіонах Грузії, Абхазії і Південної Осетії, де війська Росії, які перебувають там, звели фізичні загорожі, які обмежують вільне пересування людей.

Читайте такожГрузія планує підписати Угоду з ЄС до осені 2014 рокуТочної дати можливого підписання угоди про асоціацію з Грузією він не назвав.

Ґарібашвілі ж сказав, що Ван Ромпей у розмові з ним підтвердив, що це може відбутися вже в серпні.

Учора прем’єр Грузії, висловивши сподівання на цей термін, також наголосив, що європейська інтеграція Грузії незворотна.

Грузія, а також Молдова парафували свої угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті учасників ініціативи «Східне партнерство» в литовському Вільнюсі наприкінці листопада минулого року. Але існують побоювання, що тиск Росії може змусити їх відмовитися від підписання цих угод.

На тому ж саміті у Вільнюсі Україна відмовилася підписувати свою, вже парафовану, угоду. Вірменія ще раніше відмовилася парафувати свою угоду про асоціацію й заявила, що вступатиме натомість до Митного союзу під орудою Росії.