Бідність стала головною темою послання Папи Римського на Великий піст

Понтифік висловив сподівання, що під час Великого посту, який у католиків розпочнеться 5 березня, Церква буде свідчити євангельське послання всім, хто живе в матеріальному, моральному та духовному убозтві", пише РИА Новости.

"Не треба забувати, що справжня бідність завдає болю", - додав Франциск.

Проводячи розрізнення бідності і убогості, понтифік звернув увагу на те, що убозтво - це "бідність, позбавлена довіри, позбавлена солідарності і надії". Франциск виділив три види бідності - матеріальне, моральне і духовне.

Папа підкреслив, що Ісус став бідним не заради бідності як такої, а, за словом апостола Павла, "щоб ми збагатилися Його убогістю".

Нагадавши про те, що "Бог відкриває Себе не з допомогою засобів могутності і багатства світу цього, але з допомогою слабкості і бідності", понтифік зазначив, що "любов, яка не вагаючись віддає себе і жертвує собою", "робить схожими, створює рівність, скидає стіни і відстані".

"Багатство Бога не може пройти через наше багатство, але завжди і виключно через нашу бідність - особисту та колективну, натхненну Духом Христовим", - підкреслив в посланні на Великий піст предстоятель Католицької церкви.