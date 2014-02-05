Путін оголосив про створення міжнародного штату спецслужб в Сочі

Президент Росії Володимир Путін подякував іноземним партнерам за допомогу в забезпеченні безпеки Олімпіади в Сочі, повідомляє ИТАР-ТАСС. При цьому глава російської держави впевнений, що "питання безпеки завжди всіх хвилюють".

Відповідаючи на запитання журналістів під час відвідування Олімпійського села, Путін підкреслив, що питання безпеки завжди виходять на перший план під час великих міжнародних заходів. Він нагадав про кілька трагічних випадків останніх років: "У США на марафоні люди загинули, при проведенні "вісімки" були теракти в метро в Лондоні".

Читайте такожЯнукович зустрінеться з Путіним у Сочі

"Хочу подякувати колегам з усіх країн за те, що вони найактивнішим чином співпрацюють з російськими партнерами", - сказав президент. Він підкреслив, що на час Олімпіади створено оперативний штаб, в якому на цілодобовій основі знаходяться представники спеціальних служб" з інших країн.