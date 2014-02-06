У США в сховищі ядерних відходів сталася пожежа

Як повідомили в міненерго США, пожежа виникла в одному з відділень репозиторію для геологічного захоронення ядерних відходів Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) в 11:00 за місцевим часом (20:00 кск), пише РИА Новости.

За даними відомства, займання виникло на одному з "підземних засобів перевезення, в якому перебувала сіль". Відзначається, що ядерних відходів в безпосередній близькості від вогню не було. На місці події працює бригада пожежників.

Міненерго зазначає, що у зв'язку з подією всі роботи із захоронення відходів було припинено, а весь персонал евакуйовано.

"Всі співробітники були викликані і благополучно евакуйовані на поверхню", - йдеться в заяві відомства. Деякі робітники були доставлені в найближчу лікарню у зв'язку з можливим отруєнням димом, їх точна кількість не уточнюється.

Репозиторій для геологічного захоронення трансуранових відходів ядерного збройового комплексу США WIPP розташований в 42 кілометрах від міста Карлсбад. Сховище працює з 1999 року.