Фюле: ЄК звинувачує Росію в невиконанні зобов'язань в рамках СОТ

Про це заявив єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле, пише РИА Новости.

"Росія не виконує свої зобов'язання після вступу до СОТ в серпні 2012 року. Ми стурбовані збільшенням кіоткості протекціоністських заходів, які нашкодили підприємницькій діяльності ЄС. Росія зараз є світовим лідером у цій сфері. Разом з Митним союзом, вона несе відповідальність за третину усіх протекціоністських заходів, введених в 2013 році, і за п'яту частину подібних заходів, що діють сьогодні", - заявив Фюле, доповідаючи євродепутатам про результати саміту Росія-ЄС, що відбувся 28 січня.

За його словами, "Росія не дотримується і багатьох інших зобов'язань, включаючи галузь прав людини".

"Щоб отримати вигоду і розвинути наші стратегічні відносини, нам необхідно підвищити рівень довіри, і це може бути зроблено тільки на підставі взаємних зобов'язань. Росія була готова почати щирі і конструктивні дискусії з цих питань", - сказав єврокомісар.