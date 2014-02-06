Біля берегів Італії врятовано понад 1100 людей - ЗМІ

Потік підпільних мігрантів з країн Північної Африки до берегів Європи досяг безпрецедентно високого рівня, повідомляє BBC Україна.

На цей раз мігрантів зняли з восьми надувних човнів і баржі за 222 км на південний схід від острова Лампедуза.

Серед врятованих - 47 жінок, з яких четверо вагітні, і 50 дітей. Всі вони, ймовірно, вихідці з країн Центральної та Західної Африки, повідомили представники берегової охорони Італії.

Тим часом щонайменше семеро людей потонули на шляху до іспанського анклаву Сеута, що на північному узбережжі Марокко.

За повідомленням місцевої влади, тіла шістьох чоловіків і однієї жінки винесло на марокканський берег. Загиблі входили до групи з 400 осіб, які намагалися в четвер потрапити на територію Іспанії.

У січні до Італії прибули майже 2000 мігрантів, що майже в 10 разів перевищує аналогічний показник за січень минулого року.

За повідомленням влади, минулого року в країні зафіксували ”безперервний і масштабний приплив мігрантів”. Число тих, хто прибув до Італії морем, становить 42 925 осіб - утричі більше, ніж у 2012 році.

Точне число тих, хто потонув, намагаючись перетнути Середземне море, невідоме, але в жовтні біля берегів Лампедуза загинуло понад 400 людей.

Операція з порятунку мігрантів почалася вранці в середу і тривала до пізньої ночі.

Врятованих прийняв на борт десантний корабель ”Сан-Марко”, який у п`ятницю прибуде в порт міста Аугуста на Сицилії.

Італійська влада потім вирішить, чи є підстави для надання їм притулку. Мігранти будуть змушені довести, що вони рятуються від переслідування і що в разі повернення на батьківщину їм загрожуватиме смерть.

Як свідчить статистика 2012 року, у 75% випадків прохачам притулку в країнах ЄС відповіли відмовами.