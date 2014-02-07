Обама впевнений, що Путін ставиться до нього з глибокою повагою

Про це Обама заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, витяги з якого були опубліковані в четвер. Повністю інтерв'ю вийде в ефір у п'ятницю, передає ИТАР-ТАСС.

На питання журналіста про те, як він оцінює взаємини між ним і Путіним, Обама відповів: "Я б не назвав їх холодними. Правда в тому, що, коли ми зустрічаємося, має відбувається маса взаємних обмінів і несподівано багато гумору, а також безліч компромісів".

"Він (Володимир Путін - ред.) завжди ставиться до мене з повагою. Думаю, він розуміє, як важливо, щоб Росія працювала разом з США у сферах, що викликають взаємний інтерес", - підкреслив американський лідер.