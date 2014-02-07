Обама впевнений, що Путін ставиться до нього з глибокою повагою
05:17, 07 лютого 2014Світ
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Президент США Барак Обама не вважає свої взаємини з президентом Росії холодними і відзначає повагу, з якою ставиться до нього Володимир Путін.
Обама впевнений, що Володимир Путін ставиться до нього з глибокою повагою / Reuters
Про це Обама заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC, витяги з якого були опубліковані в четвер. Повністю інтерв'ю вийде в ефір у п'ятницю, передає ИТАР-ТАСС.
На питання журналіста про те, як він оцінює взаємини між ним і Путіним, Обама відповів: "Я б не назвав їх холодними. Правда в тому, що, коли ми зустрічаємося, має відбувається маса взаємних обмінів і несподівано багато гумору, а також безліч компромісів".
"Він (Володимир Путін - ред.) завжди ставиться до мене з повагою. Думаю, він розуміє, як важливо, щоб Росія працювала разом з США у сферах, що викликають взаємний інтерес", - підкреслив американський лідер.
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