Глава МЗС Франції не захотів коментувати скандальні висловлювання Нуланд про ЄС

«Якби всім главам МЗС довелося постійно коментувати висловлювання того чи іншого дипломата, то у нас не залишилося б часу на іншу роботу», - заявив він журналістам, пише Биржевой лидер.

Як повідомлялося, в Інтернеті було викладено запис телефонної розмови Нуланд з послом США в Україні Джеффрі Пайеттом, в якому вона нецензурно висловилася про місце і роль ЄС у вирішенні українського кризи.

Пізніше представник держдепу США Дженніфер Псакі повідомила, що Вікторія Нуланд принесла вибачення європейським партнерам за свої висловлювання.

Також пані Псакі звинуватила російські спецслужби, які прослуховують приватні розмови американських чиновників і викладають їх на загальний огляд. Вона назвала такі дії «ницими».