У Росії Навальний звинуватив Кремль у крадіжці назви своєї партії
05:32, 09 лютого 2014Світ
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Російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив владу в тому, що та вкрала у нього назву партії Народний альянс
Навальний був змушений змінити назву партії / REUTERS
Про це політик повідомив у своєму Твіттері.
"Офіційно: ми змушені перейменувати 'НарАльянс' у зв'язку з тим, що кремлешахраї вкрали і зареєстрували цю назву", - написав він.
Читайте такожНавальний представив «корупційну карту» СочіВін також розповів, що з'їзд прийняв поправки до статуту партії і змінив назву.
"Тепер ми 'Партія прогресу'", - повідомив Навальний.
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