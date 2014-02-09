У Росії Навальний звинуватив Кремль у крадіжці назви своєї партії

Про це політик повідомив у своєму Твіттері.

"Офіційно: ми змушені перейменувати 'НарАльянс' у зв'язку з тим, що кремлешахраї вкрали і зареєстрували цю назву", - написав він.

Читайте такожНавальний представив «корупційну карту» СочіВін також розповів, що з'їзд прийняв поправки до статуту партії і змінив назву.

"Тепер ми 'Партія прогресу'", - повідомив Навальний.