Найбільші інтернет-магазини Казахстану зачинилися через девальвацію

У вівторок Нацбанк Казахстану повідомив, що ухвалив рішення з 11 лютого 2014 року відмовитися від підтримки обмінного курсу тенге на колишньому рівні, знизити обсяги валютних інтервенцій і скоротити втручання в процес формування обмінного курсу тенге. Новий рівноважний курс встановлено на рівні 185 тенге за долар плюс-мінус три тенге, тоді як офіційний курс Нацбанку на 11 лютого було встановлено на рівні 155,56 тенге за долар, повідомляє РИА Новости.

Найбільші інтернет-магазини з продажу електроніки закриті, відвідувачів їхніх сайтів зустрічають повідомлення про "технічне обслуговування" та "оновлення на сайті". Окремі ритейлери підійшли до питання з гумором. "Ми теж у шоці...", - написано на сайті інтернет-магазину комп'ютерної техніки Logycom.kz.

Тим часом у самих магазинах, як свідчать користувачі соціальних мереж, співробітники займаються зміною цінників на товарах. Крім того, в одному з супермаркетів покупцям повідомляють про обмеження "на відпущення товарів в одні руки".

У першій половині дня на тлі невизначеності з обмінним курсом спостерігалися перебої в роботі пунктів обміну валют, проте наразі велика їх частина функціонує.

Разом з цим, повідомлення про девальвацію вплинуло на роботу електронного уряду республіки, який тимчасово відключив на своєму порталі платні послуги.

"У зв'язку з сьогоднішніми новинами, платні послуги порталу тимчасово недоступні. Ми повідомимо вам при відновлення їх роботи", - говориться в повідомленні.