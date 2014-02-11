Після катастрофи літака в Алжирі одному пасажиру вдалося вижити, близько 128 - загинули

Одна людина вижила після аварії військово-транспортного літака С-130 «Геркулес» в Алжирі, передає РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Жертвами авіакатастрофи стали, за різними даними алжирських ЗМІ, від 103 до 128 людей.

«Ми знайшли одного, хто вижив, і пошуки тривають», - заявив представник рятувальної служби Фарід Нехад. Як передає телеканал ВВС, того, хто вижив, негайно госпіталізували.

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Причиною аварії літака, який виконував рейс з міста Таманрассет на півдні країни до Константина на північному сході, могли стати погані погодні умови, повідомив раніше представник військового командування полковник Лахмаді Бугем. Полковник також підтвердив, що в результаті аварії «є численні людські жертви». При цьому Бугем відмовився уточнити кількість загиблих.

Літак перевозив алжирських військовослужбовців та їхні сім'ї. Наразі на місці катастрофи продовжують працювати рятувальники.