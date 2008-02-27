Газпром відповів українському уряду, що пишатися немає чим
12:54, 27 лютого 2008Політика
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Об`єм неоформленного споживання газу росте
|Сергій КУПРІЯНОВ
Коментуючи ключові пункти проекту Угоди про розвиток співпраці в газовій сфері, яка відображає домовленості президентів Росії і України від 12 лютого, Купріянов сказав, що «Газпром» завжди виступав за пряму і прозору взаємодію з НАК «Нафтогаз України». Так, ще в січні 2006 року голова ради директорів ВАТ «Газпром» Дмитро Медведєв сказав, що оптимальним варіантом була б ситуація, коли партнером «Газпрому» в компанії RosUkrEnergo став би «Нафтогаз України».
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