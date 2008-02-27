Газпром відповів українському уряду, що пишатися немає чим

Проблеми з постачаннями газу в 2008 році тільки загострюються – і по середньоазіатському, і по російському газу досі не підписані всі необхідні контракти і акти, а значить, об`єм неоформленного споживання газу в Україні росте. Як повідомляє Прайм-ТАСС, про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов, коментуючи заяви української сторони про повне погашення заборгованості за газ за 2007 рік. «Заплатити те, що винен за минулий рік, - не найбільший подвиг, пишатися тут немає чим», - відзначив Купріянов.

Коментуючи ключові пункти проекту Угоди про розвиток співпраці в газовій сфері, яка відображає домовленості президентів Росії і України від 12 лютого, Купріянов сказав, що «Газпром» завжди виступав за пряму і прозору взаємодію з НАК «Нафтогаз України». Так, ще в січні 2006 року голова ради директорів ВАТ «Газпром» Дмитро Медведєв сказав, що оптимальним варіантом була б ситуація, коли партнером «Газпрому» в компанії RosUkrEnergo став би «Нафтогаз України».

Газета.ру