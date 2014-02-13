Путін побажав єгипетському міністру оборони успіхів на виборах

Президент Росії Володимир Путін побажав успіхівєгипетському міністру оборони Абдель Фаттаху ас-Сісі, який вирішив балотуватися в президенти своєї країни, повідомляє РИА Новости.

"Я знаю, що ви, шановний пане міністр оборони, прийняли рішення балотуватися на посаду президента Єгипту", - сказав Путін.

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"Це дуже відповідальне рішення - покласти на себе таку місію за долю єгипетського народу. Я і від себе особисто, та від імені російського народу бажаю вам успіхів", - зазначив російський президент.

Він також побажав міністру налагодити стосунки зі всіма шарами єгипетського суспільства. "Від стабільності в Єгипті в значній мірі залежить стабільність ситуації на всьому Близькому Сході. Думаю, що вам вдасться з вашим досвідом мобілізувати і своїх прихильників, і налагодити стосунки зі всіма частинами єгипетського суспільства", - сказав Путін.