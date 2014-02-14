В США через снігопади понад 1,2 млн споживачів залишилися без світла

Найбільше споживачів залишилися без світла в Джорджії, Алабамі, Південній та Північній Кароліні, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на телеканал CBS. Як зазначають влади цих штатів, на ремонт аварійних ділянок може піти близько тижня.

Стихія значно ускладнила авіасполучення. За останніми даними, у США скасовано понад 6,6 тис. авіарейсів, ще 6,4 тис. - відкладені на невизначений час. Найбільші проблеми зараз відчувають повітряні гавані Атланти (штат Джорджія), Шарлотт (штат Північна Кароліна), Філадельфії (штат Пенсильванія), Вашингтона, Нью-Йорка, Ньюарка (штат Нью-Джерсі), Балтимора (штат Меріленд) і Бостона (штат Массачусетс).

Ситуацію на автомагістралях місцева влада оцінює як критичну. Тисячі людей застрягли в багатокілометрових заторах. Ряд автотрас закриті для проїзду вантажівок і фур, зокрема, одна з магістралей, яка з'єднує Нью-Йорк зі штатом Коннектикут. У південних штатах ситуація на дорогах ще гірше. Так, у Північній Кароліні і Вірджні на окремих автострадах сотні автомобілістів, більше доби простоявши в пробках, просто кинули свої машини на дорозі і пішки йшли до сусідніх мотелів.

Через негоду загинули вже 14 людей, в основному в результаті дорожньо-транспортних пригод. Так, в штаті Техас жертвами аварії карети швидкої допомоги, яка перекинулася на слизькій дорозі, стали три особи. В штатах Джорджія і Міссісіпі зафіксовані випадки замерзання людей в своїх автомобілях і на вулицях.

Снігопад зачепив 18 штатів - від Техасу до Мена. Влади 11 з них - Вірджинії, Меріленду, Північної і Південної Кароліни, Джорджії, Алабами, Міссісіпі, Луїзіани, Нью - Джерсі, Делавера і Теннессі - оголосили про введення режиму надзвичайного стану. У штаті Нью-Йорк такі заходи вжито поки що лише в деяких округах. Для допомоги в ліквідації наслідків стихії у ці регіони направлені підрозділи Національної гвардії США.

У ряді районів вже випало понад 50 см снігу. За даними синоптиків, у деяких штатах снігопад вже змінився дощем.