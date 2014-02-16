У Казахстані відновилися протести проти девальвації тенге

Всього в акції бере участь близько 30 осіб, але кількість протестувальників зростає. Агентство також повідомляє про затримання трьох активістів співробітниками поліції, які спостерігають за мітингом. Відзначається, що монумент Незалежності зараз закритий на ремонт, повідомляє Лента.ру з посиланням на Інтерфакс.

Недільні протести стали продовженням акції, яка почалася в Алма-Аті 15 лютого. Тоді на вулиці міста вийшли близько 100 осіб, які пройшли ходою від Палацу Республіки до адміністрації Алма-Ати. В ході акції поліцейські затримали близько 30 людей, більшості з яких призначили адміністративні штрафи.

Читайте такожКазахстан девальвував тенге

Керівництво Казахстану оголосило про девальвації тенге 11 лютого, назвавши як причину спекуляції банків, ослаблення російського рубля і валютну політику США. Курс національної валюти впав майже на 20 відсотків по відношенню до долара, що призвело до закриття магазинів і обмінних пунктів по всій країні. Перші протести проти рішення влади пройшли 12 лютого біля будівлі Національного банку в Алма-Аті.