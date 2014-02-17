Сильні снігопади зупинили японський автопром

Зокрема, Toyota Motor Corp. заявила про припинення роботи чотирьох заводів, Suzuki Motor Corp. - трьох заводів, а Honda Motor Co. - двох. Рішення було прийнято у зв'язку з перебоями в русі автотранспорту через снігові замети і, як наслідок, значного скупчення автомобілів на деяких магістралях країни.

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Як пише РИА Новости дані про поновлення роботи заводів Toyota Motor і Suzuki Motor поки не оприлюднені. Представники Honda Motor заявили, що робота буде відновлена приблизно у вівторок.

У минулі вихідні на Японію знову обрушилися сильні снігопади. У Токіо випало 27 сантиметрів снігу, в головному місті префектури Яманасі - Кофу в 130 кілометрах на захід від столиці - 114 сантиметрів снігу, у Фукусімі, на північний схід від Токіо - 36 сантиметрів, у Сендай - 29 сантиметрів.

Згідно з останніми даними, по всій країні в результаті стихії загинули 19 осіб. Кількість постраждалих становить близько 1,6 тисячі осіб. На деяких автошляхах Японії, зокрема в префектурі Нагано, скупчилися сотні автомобілів, які з ночі п'ятниці не можуть зрушити з місця через сніг. Кілька тисяч сімей опинилися заблокованими в своїх будинках з ночі на суботу через кучугури снігу.

Це вже другий сильний снігопад за тиждень: у минулі вихідні на столичний регіон Японії обрушився потужний снігопад, жертвами якого, за останніми даними, стали не менше 15 людей. Кількість постраждалих перевищила 2 тисячі осіб.