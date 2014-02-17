Жертвами негоди у Великобританії стали шість осіб

Жертвами повеней, якими з кінця грудня охоплені багато районів південно-західної Англії та Уельсу, стали шестеро людей. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на екстрені служби королівства.

За їх даними, люди загинули, зокрема, в ДТП в умовах поганої видимості. За даними синоптиків, у ряді районів пориви вітру зараз досягають 130 км на годину.

Прем'єр-міністр Девід Кемерон попередив британців, що вони "повинні бути готові до подальшого погіршення погоди". "Уряд робить все від нього залежне для ліквідації наслідків удару стихії", - запевнив глава кабінету.

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Більш ніж в 300 районах Сполученого Королівства зараз оголошена загроза повеней. На південному заході Англії і в Уельсі ось вже протягом місяця затоплені десятки квадратних кілометрів. Британські метеорологи не виключають, що до вечора понеділка ще випаде до 40 мм опадів.

З урахуванням такої ситуації британський уряд ухвалив раніше рішення використовувати для боротьби з повенями армію. В районі затоплення дислоковані 3 тис. військовослужбовців, спрямована спецтехніка.

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