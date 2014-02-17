У Сирії влада домовилися з повстанцями про локальне перемир'я

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Як наголошується, в переговорах про локальне перемир'я брали участь представники місцевих жителів, бізнесмени і політики. Перемир'я дозволить доставити в місто, на території якого близько року не припинялися запеклі бої, продовольство і медикаменти.

Читайте такожНа війні в Сирії дітей посилають воювати, ґвалтують і катують - ООНЗа даними Франс Прес, раніше локальні угоди про припинення вогню були досягнуті ще у кількох передмістях Дамаска, в тому числі в районах Барзе, Баб Тум і Ялда. В даний час ведуться переговори про перемир'я в місті Дарія.

Конфлікт у Сирії не припиняється з березня 2011 року, жертвами протистояння урядових сил і збройної опозиції стали вже більше ста тисяч чоловік.