Єгипетські бойовики вимагають від іноземних туристів покинути країну до 20 лютого

Терористичне угруповання "Ансар Бейт аль-Макдис", яке здійснило теракт на Синаї дало іноземним туристам, які перебувають у Єгипті, час до четверга, 20 лютого, аби ті покинули країну, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Про це, як передала єгипетська газета "Аш-Шурук", йдеться в заяві екстремістів.

"Ми обіцяли, що настають дні, які принесуть ще більше горя, - наголошується в ньому. - Завдяки Всевишньому і муджахидинам була здійснена атака на автобус в Табі. У туристів тепер є час до 20 лютого, щоб виїхати з Єгипту. В іншому випадку їм буде кого звинувачувати, окрім самих себе".

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У заяві терористи також загрожують атаками новому керівництву країни, а також диверсіями, спрямованими на підрив її економіки. Маються на увазі напади на газопроводи.

Нагадаємо, у неділю в курортному місті Таба в декількох сотнях метрах від ізраїльського кордону смертник підірвав автобус з туристами-християнами з Південної Кореї, які здійснювали паломницький тур по церквах Каїра і в монастир Святої Катерини. Загинули троє корейців і водій-єгиптянин.

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За словами судмедекспертів, виконавцем теракту став 21-річний єгиптянин, на тілі якого був закріплений пояс смертника. Кількість закладеної вибухівки фахівці оцінюють у 5-10 кг.

Відповідальність за вилазку - першу проти іноземців з моменту усунення ісламістів від влади в Єгипті в липні минулого року - взяла на себе чинне на Синаї екстремістське угруповання "Ансар Бейт аль-Макдис". Його бойовики стоять за більшістю терористичних актів, скоєних в країні за останні місяці.