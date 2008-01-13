Президент Інтерполу пішов у відставку

Начальника поліції ПАР і президента Інтерполу Джекі Селебі звинуватили в корупції. Як повідомляється в заяві Інтерполу, Селебі повідомив про своє рішення листом. У ньому йдеться, що відставка необхідна в інтересах цієї організації, повідомляє "Эхо Москвы".

Нагадаємо, президент ПАР відправив Селебі у тривалу відпустку після того, як прокуратура заявила про те, що пред`явить йому звинувачення в корупції, шахрайстві, відмиванні грошей і рекеті. Сам Селебі всі звинувачення спростовує.