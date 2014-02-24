У Москві оголошують вирок у "болотній справі" про масові заворушення (онлайн-трансляція)

Про це передає кореспондент РИА Новости із залу суду.

На попередньому засіданні суддя Наталія Нікішина встановила умисел у діях вісьмох обвинувачених. У понеділок, як очікується, суд назве міру покарання для підсудних.

Як відомо, узгоджена з владою хода Якиманкою і мітинг на Болотній площі в Москві в травні 2012 року вилилися в заворушення і сутички з поліцією. Постраждали десятки людей, більше 400 демонстрантів було затримано. Слідчий комітет порушив справу за статтею 212 КК РФ (масові заворушення), низці фігурантів справи висунуто звинувачення в застосуванні насильства щодо представників влади (стаття 318 КК РФ).

Читайте такожУкраїна відмовилася надати статус біженця фігуранту «болотної справи»У справі, виділеній в окреме провадження стосовно 12 осіб, слухання тривають вже понад півроку. Перед Новим роком суд звільнив за амністією чотирьох підсудних, обвинувачених тільки в участі у заворушеннях.

Прокуратура під час дебатів зажадала засудити фігурантів справи до позбавлення волі в колонії загального режиму на терміни від 5 до 6 років. Найбільший термін - шість років ув'язнення - держзвинувачення просило призначити Олександрі Наумовій (Духаніній) і Сергію Кривову. Мінімальний термін покарання у вигляді п'яти років ув'язнення прокуратура попросила для Ярослава Білоусова. Іншим фігурантам справи, тобто Андрію Барабанову, Степану Зиміну, Олексію Поліховичу, Артему Савелову і Денису Луцкевичу держобвинувач просив призначити по 5,5 років колонії загального режиму.

Як повідомляє ресурс ОВД-Інфо під судом, куди раніше стягнули велику кількість поліцейських і автозаків, вже почалися затримання.

"На даний момент відомо про затримання 42 осіб. В тому числі затримані Надія Митюшкіна, Євген Левкович, Володимир Акименко, Сергій Пархоменко. Списки уточнюються", - сказано в повідомленні.