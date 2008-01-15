Гачечиладзе: громадське телебачення перейшло до грузинського народу

У Тбілісі у вівторок почався мітинг об`єднаної опозиції перед будівлею Громадського телебачення Грузії. Декілька тисяч чоловік зібралися перед будівлею на вулиці Мераба Костава.

Лідер опозиції Леван Гачечиладзе вже звернувся до тих, хто зібрався і привітав їх з тим фактом, що «громадське телебачення країни перейшло до грузинського народу».

За його словами, у них відтепер буде можливість вільно звернутися до свого виборця. «Я о 22:00 виступатиму саме з цього телеканалу і звернуся до всього населення Грузії», - оголосив Гачечиладзе.

Сьогодні вранці в.о. президента Грузії Ніно Бурджанадзе заявила про реформування і реорганізацію громадського телеканалу Грузії.

Газета.ру