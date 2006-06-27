Росія бере курс на зміни у зовнішній політиці

Президент РФ Володимир ПУТІН провів у вівторок в МЗС нараду з російськими послами, де зробив ряд заяв щодо зовнішньополітичного курсу Росії.

Так, РФ і США, на думку російського лідера необхідно «багато що змінювати у відношенні один до одного". "І щоб зміни носили позитивний характер політикам обох країн необхідно як аксіому засвоїти: партнерство між такими світовими державами як Росія і США, може будуватися виключно на умовах рівноправності і взаємної поваги", - заявив він.

Росія пропонує американським партнерам запустити переговорний процес щодо заміни Договору про СНО, Росію турбує "фактичний застій у області роззброєння", цитує російського лідера News.ru. "За такий стан справ Росія відповідальності не несе - ми виступаємо за відновлення діалогу з найважливіших питань роззброєння і, в першу чергу, пропонуємо нашим американським партнерам запустити переговорний процес щодо заміни Договору про СНО, термін дії якого закінчується в 2009 році", - зазначив В.ПУТІН.

На його думку, "треба повною мірою усвідомлювати, що конфліктний потенціал в світі – незважаючи на всі зусилля, що робляться, - продовжує зростати". "Після руйнування біполярного порядку зберігається великий елемент непередбачуваності в глобальному розвитку. Можливо саме тому не стихають розмови про неминучий конфлікт цивілізацій з перспективою тривалої конфронтації, аналогічної періоду "холодної війни", - сказав він. "Ми підійшли до моменту, коли відбувається модернізація всієї архітектури глобальної безпеки… Якщо дозволити інерцію колишніх підходів, то світ буде знову приречений на безплідне протистояння. Потрібно переламати ці небезпечні тенденції", - підкреслив В.ПУТІН.

У відносинах з СНД необхідно перейти на принципи світової економіки і торгівлі, говорить російський лідер: "Вважаю, що назрів перехід на принципи, прийняті в світовій економіці і торгівлі, і які ґрунтуються на тверезому розрахунку. Такий підхід слугуватиме оздоровленню наших багатопланових зв`язків з партнерами по СНД". "Ми не ставимо під сумнів право країн СНД самостійно діяти і всередині країни, і на міжнародній арені, - підкреслив ПУТІН. - Але це означає, що і ми маємо право на вибір власного шляху". "Ми бачимо приклад низки країн Співдружності, де спроби шукати покровителів здалеку, ігнорувати зв`язки, що складалися століттями, обертаються загрозою появи несамостійних слабких держав. Тому наші відповіді ґрунтуються на врахуванні реальних прагнень народів, що живуть в країнах СНД. А це рівноправна співпраця і добросусідство", сказав В.ПУТІН.

Також В.ПУТІН відкинув звинувачення на адресу Росії в неоімперських амбіціях і енергетичному шантажі: "Ми не ділимо країни світу на ті, з ким співробітничатимемо, і ті, кому протистоятимемо. Наші конкуренти, наприклад, на економічних ринках, це одночасно і наші ключові партнери в рішенні найважливіших міжнародних проблем. Але не всі були готові до того, що Росія так швидко зміцніє".

Росії "важко зрозуміти, чому природні і прозорі рішення про переведення розрахунків з деякими нашими сусідами на ринкову основу викликають ніколи екзальтовану реакцію", заявив В.ПУТІН. "Напевно, це рішення можна і потрібно було завчасно роз`яснювати", - вважає він. "Зараз ми це робимо, - підкреслив В.ПУТІН. - Проте ні від одного партнера не довелося почути сумнівів у економічній виправданості дій Росії".

"З сучасною Росією вигідніше дружити і надійно співробітничати", - додав президент РФ. Проте, на думку В.ПУТІНА, на Росію дивляться "іноді через призму забобонів минулого і бачать в сильній країні, що відроджується загрозу". "Деякі готові звинуватити нас мало не у відродженні "неоімперських амбіцій" або, як ми недавно чули, придуманому "енергетичному шантажі". Ми пропонуємо інший шлях: оцінювати зовнішню політику виходячи з принципів міжнародного права і єдиних, універсальних стандартів", - вказав В.ПУТІН.

"Принципи врегулювання (регіональних конфліктів) повинні бути універсальними і спиратися на міжнародне право, на врахування інтересів всіх народів", які зачіпає конфлікт, - сказав В.ПУТІН. За його словами, необхідність залучення до діалогу, а не ізоляції тих або інших держав "повною мірою" відноситься і до врегулювання регіональних конфліктів - чи то в Косовому, чи на Кіпрі, на Закавказзі або Придністров`ї.

В.ПУТІН зазначив, що на просторах СНД Росія "безпосередньо бере участь у врегулюванні ряду конфліктів". "І хотів би підкреслити, що ми і надалі виконуватимемо свою миротворчу місію – незважаючи на відверті провокації, з якими ми так часто стикаємося".

Довідка УНІАН: Російсько-американський Договір СНО-1, що набув чинності 5 грудня 1994 року, передбачає скорочення сторонами кількість носіїв стратегічних озброєнь, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування, МБР на підводних човнах і важких бомбардувальників, до рівня не більше ніж 1600 одиниць. На них повинно бути не більше 6 тисяч ядерних боєзарядів. Передбачено також механізм перевірки дотримання Договору за допомогою взаємних інспекцій об`єктів, на яких зберігаються або знищуються стратегічні озброєння. США надають допомоги Росії в ліквідації озброєнь, що підпадають під скорочення відповідно до цієї угоди. Для цього вони щорічно виділяють на програму Нанна-Лугара по лінії Пентагону приблизно 450 млн. доларів.

У довідці, підготовленій недавно держдепартаментом США з приводу виконання сторонами зобов`язань за Договором СНО-1, наголошується, що Вашингтон і Москва продовжують скорочувати свої ядерні арсенали. У 2002 році Росія і США підписали в Москві Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів, який обмежує кількість оперативно розгорнутих ядерних боєзарядів у кожної із сторін до 1700-2200 одиниць. Цих рівнів вони повинні досягти до грудня 2012 року. При цьому вони залишають за собою право мати той склад і структуру стратегічних наступальних озброєнь, які вважають за необхідне. Боєголовки, що зберігаються на складах, також обліку не підлягають. Московський Договір про СНП розглядається як логічне продовження Договору СНО-1.