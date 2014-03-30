Австралія продовжує шукати зниклий Boeing

Їх ведуть у районі Індійського океану площею 319 тис. кв. км, розташованого в 1850 км від західного узбережжя континенту. Як повідомили в Австралійській службі безпеки морського судноплавства, в неділю над цим районом будуть літати 10 літаків - Австралії, Китаю, Південної Кореї, Японії, США і Малайзії, передає ИТАР-ТАСС.

У пошуковій зоні в даний час також перебувають вісім суден, у тому числі найбільше пошукове судно Китаю "Хайсюнь-01", оснащене вертольотом і роботом, призначений для ведення підводних пошуків. У суботу моряки цього судна і кораблі австралійських ВМС Success змогли виявити на воді кілька об'єктів, помічених раніше з повітря, але виявилося, що вони не мають ніякого стосунку до зниклого авіалайнеру. В пошукову зону йде ще один австралійський корабель, який оснащений обладнанням для пошуку "чорної скриньки". Він повинен прийти в заданий район у вівторок.

Читайте такожВстановлено особи двох громадян України - пасажирів зниклого авіалайнераЧитайте такожВ неділю в районі пошуків очікуються низька хмарність і зливи, а до кінця дня відбудеться значне посилення вітру.

Лайнер "Малайзійських авіаліній" виконував рейс за маршрутом Куала-Лумпур - Пекін 7 березня. На його борту перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. Зокрема, серед пасажирів були двоє громадян України.

Зв'язок з літаком перервався приблизно через дві години після вильоту зі столиці Малайзії. На початку цього тижня авіакомпанія розповсюдила заяву, в якій оголосила про загибель усіх, хто був на борту літака.