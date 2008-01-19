Григорій Немиря пообіцяв Європі енергобезпеку

Україна інтенсифікує діалог з Європейським Союзом в енергетичній сфері як один з найважливіших елементів інтеграції України в ЄС.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, про це сьогодні домовилися віце-прем`єр-міністр у справах європейської і міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ під час зустрічі з керівником групи з питань енергетичної безпеки Генерального директорату зовнішніх відносин Європейської комісії Фаузі БЕНСАРСОЮ.

“Енергетична безпека відноситиметься до ключових питань на порядку денному уряду”, - запевнив Г.НЕМИРЯ.

Зокрема, сторони обговорили питання двосторонньої співпраці Європейського Союзу і України у сфері енергетичної безпеки, наближення законодавства України в енергетичній сфері до законодавства ЄС і питання модернізації газотранспортного сектору України.

Зі свого боку Ф.БЕНСАРСА привітав Г.НЕМИРЮ з призначенням на посаду віце-прем`єр-міністра у справах європейської і міжнародної інтеграції.