З 28 квітня громадяни Молдови зможуть виїжджати до ЄС за біопаспортами

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідна пропозиція Європейської комісії була підтримана Європейським парламентом та Європейською Радою у четвер.

"Наприкінці цього місяця громадяни Молдови з біометричними паспортами більше не потребуватимуть віз для поїздок до Шенгенської зони на короткий період. Це величезне досягнення та початок нового етапу у наших відносинах", - сказала комісар ЄС з внутрішніх справ Сесіліа Малстром.

ЄС та Молдова розпочали візовий діалог у червні 2010 року.

Читайте такожЄвропарламент проголосував за безвізовий режим з Молдовою "Це показує, що зусилля молдовської влади були винагороджені і ЄС відданий справі досягнення результату з третіми країнами, які бажають з нами працювати. Можливість безвізових подорожей до Шенгенської зони далі посилить людські контакти, а також бізнесові, соціальні та культурні зв'язки між Європейським Союзом та Молдовою", - додала Малстром.

За даними Єврокомісії, кількість громадян Молдови, які подавали заявки на Шенгенські візи була стабільною останні чотири роки. Кількість відмов у візах минулого року скоротилася до 4,8 відсотків з 11,4 відсотка у 2012 році.