Білорусь очолила СНД замість України

Про це повідомив глава МЗС Білорусі Володимир Макей перед початком засідання РМЗС СНД в Москві, передає РИА Новости.

"Білорусь висловила готовність здійснювати головування в СНД", - сказав Макей.

Він додав, що Білорусь приймає ці обов'язки в СНД "на ходу, що називається "по факту".

Читайте такожЛавров: Росія силоміць нікого не тримає в СНД"У цьому зв'язку говорити про розробку концептуальних пропозицій, мабуть, не доводиться. Тим не менш, нам видається можливим визначити деякі концептуальні моменти нашого плану дій на 2014 рік. Насамперед, пріоритетною складовою нашої роботи повинно стати сприяння зміцненню добросусідських відносин на просторі Співдружності. Не менш важливим завданням є своєчасна і якісна підготовка засідань вищих органів Співдружності", - сказав він.

За словами Макеєва, в економічній сфері Білорусь буде приділяти основну увагу поетапній реалізації положень договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року.

Читайте такожУ МЗС подумують про вихід України з СНДЧитайте також"Спільно з Економічною радою ми маємо намір взяти під контроль підготовку проекту угод про вільну торгівлю послугами, про закупівлю державних потреб, а також протоколи про поетапне скасування експортних мит", - сказав глава МЗС Білорусі.

Раніше Україна у зв'язку з військовою агресією Росії оголосила про відмову від подальшого головування в СНД у 2014 році. Також секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій заявив, що Україна розглядає можливість повної відмови від участі в СНД.